政府修例周五刊憲　無故缺席致流會議員罰1日酬金

立法會為防止過去民主派議員在任時，會議因人數不足而流會，早前通過修訂《議事規則》向無故缺席以致流會的議員，作相當於1日酬金處分，即約為3400港元。政府今（25日）向立法會提交《2021年立法會(紀律制裁及遙距會議)(雜項修訂)條例草案》，就被暫停立法會職務的議員，或在無合理原因下缺席因法定人數不足而休會待續的立法會會議的議員，施加財政處分，又同時容許在特殊情況下，遙距進行立法會會議或委員會會議等。草案將於周五（27日）刊憲，下月1日進行首讀。

政務司司長辦公室及行政署在文件中指，因立法會及委員會過往的拉布事件、委員會主席的選舉過程冗長、某些議員行為極不檢點並濫用程序干擾立法會及委員會會議過程，一直有聲音要求檢討立法會的規則及程序。

由於立法會沒有任何明確法定權限，可按分別對《議事規則》及《內務守則》作出的修訂建議，向行為不檢及缺席的議員施加財政處分。透過對《立法會(權力及特權)條例》(第382章)作出相關修訂，立法會便可在更有效的法律機制下獲授權力，處理行為極不檢點的議員，及阻止濫用點算人數以達到拉布目的，維持立法會效率及莊嚴，並恢復立法會的理性討論。

至於在特殊情況下採用視像會議平台，舉行立法會會議或其他委員會會議，政府表示立法會、內務委員會、財務委員會及其轄下小組委員會、議事規則委員會等會議，需要以親身出席會議的形式舉行。因新冠肺炎疫情下，在立法會2019-2020及2020-2021年度會期內，部分立法會會議須暫停。

在條例草案中，將訂明《立法會(權力及特權)條例》(第382章)適用於以遙距方式舉行的立法會或委員會會議，猶如它是實體會議一樣。立法會議員將可以遙距方式，在預定的固定地點或主席指定的地點出席或參與會議。條例中「會議廳」和「會議廳範圍」的定義須引伸至涵蓋立法會主席為舉行遙距會議而指定的一處或多處地點，包括立法會主席指定的任何虛擬、數碼或電子位置。同時亦會修訂有關接納立法會議事錄為證據的條文。