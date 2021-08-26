機場保安犬隻行動小組開始執勤　同時擔任機場旅客大使

為了進一步提升機場保安水準，今年機場保安有限公司成立了機場保安犬隻行動小組，負責於香港國際機場非禁區範圍內巡邏，及嗅查爆炸品、槍械及彈藥。小組會以輪值形式於香港國際機場執行任務，每隻搜索犬和領犬員每天當值9小時，包括4小時巡邏工作、訓練、梳洗、餵飼及散放。

為保障犬隻健康，犬隻每巡邏半小時，便會休息半小時，以達致最佳工作成效。現時已有3隻搜索犬完成訓練，被派駐一號客運大樓，分別為兩隻史賓格獵犬及一隻拉布拉多尋回犬。巡邏時間以外，搜索犬亦會擔任機場旅客大使角色，於機場歡迎旅客。

為支持犬隻行動小組成立，機管局於機場禁區內設置樓高兩層的全新犬舍，已於7月13日正式啟用。犬舍設有獨立犬隻休息間、犬隻梳洗及護理設施及室內訓練場地供犬隻居住及進行訓練，機管局亦於機場觀景路附近劃出約2,400平方米的室外訓練場地，讓小組犬隻進行敏捷度及體能訓練。

搜索犬及領犬員需接受為期12周的緊密訓練，包括服從訓練、爆炸品嗅探、犬隻護理訓練等。而機場保安犬隻行動小組除了得到香港警務處及香港海關在多個範疇提供協助外，機場保安有限公司亦與城市大學動物醫療中心簽訂協議，為小組犬隻提供專門獸醫服務，及定期為犬隻進行身體檢查，確保犬隻健康狀況良好。