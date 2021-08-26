油塘直資小學擬改課堂時間表　學生只上半日堂

過去一年多學生只能上網課或半天面授課。有小學認為半天上課已有足夠時間讓學生學習，望將來恢復全天面授上課後，將半天的課時設為「體藝及個人成長自由時段」，學生可因應需要，選擇參與補課、興趣班、校隊練習或情緒教育等等，讓學生有更全面發展。

現時大部分小學學生未符合打針年齡要求，導致小學不能夠全日恢復上面授課。油塘直資小學、福建中學附屬學校校長徐區㦤華表示，過去數月該校恢復上半天面授課，已足夠學生學習所需，因此該校擬未來恢復全日面授時，學生只需半天接受教學，午膳後有30分鐘做功課時間，其後的70分鐘可以進行不同的活動，並將周二至周五的時間訂為「體藝及個人成長自由時段」，學生及家長可因應情況，選擇在此時段做功課、補課、校隊訓練、參與情緒教育及跨學科等活動。

另外，該校校內調查發現，有37%家長認為子女過去一年產生困擾、擔心及慮等情緒。家長梁太的女兒即將升小五，因為長時間留在房內上網課，不太主動走出房門，母女溝通減少，女兒或不懂得表達負面情緒，有時發脾氣，母親亦不知道原因。

福中附小為此在新學年推行情緒教育實踐計劃，校內設立一個4D沉浸式學習實驗室，學生體驗「情緒自選台」，了解在不同情景下以不同的情緒應對。