開學前爆移民潮　教師人手嚴重流失　官校私校齊「搶人」

移民潮衝擊本港學界，部分學校的學生及教師流失情況嚴重，有學校在新學年前已有10至20名教師離職。移民除了教師人手流失外，亦引發不同類別學校之間出現「音樂椅」效應。由於官津學校的薪酬福利較直私學校理想，因此官津學校一旦有較多空缺，就有直私學校教師轉校。有直資學校校長指，開學前未能填補教師空缺的話，可能要加重現職教師的工作負擔，直至能補充人手為止。

暑假前多間直資及私立名校刊登招聘廣告，有學校需聘請5至6名教師，令社會關注教師流失情況。香港直接資助學校議會主席陳狄安表示，移民潮影響整個學界，教師不止是移民，直資、私立學校及官津學校之間亦有「音樂椅」效應。他指，由於官津學校的薪酬福利較佳，向來吸引直私學校教師轉校，移民潮下官津學校出現空缺，就有較多直私教師轉到官津學校，令直私教師流失。

陳又指，直資學界中，以往每一學年平均有1名教師流失，最多亦不足10%，但近年不少學校一般流失5至6名教師，亦有學校的流失量可達10至20人。距離開學不足一周，他認為現時「基本上99%的直資學校」已招聘足夠人手，能夠填補流失的教師空缺，但估計可能有小部分教師在此期間仍會「跳槽」，加上未請夠人的學校，可能暫時調動現職教師，教多1、2班。

有現職資助小學的資深校長表示，不少校長反映有英文科教師離職，估計原因與移民有關，始終他們的外語能力較佳。由於任教英文科有一定要求及標準，不能隨便找其他科目的教師代教，因此現職的英文教師亦要教多1、2班，原本有兼教其他科目的話，或要其他教師分擔。

福建中學附屬學校校長徐區懿華則指，私立及直資學校一定受移民潮影響，該校近年有雙位數的學生退學，以往一年亦不超過3名，形容學界情況嚴重。學生之間亦有「音樂椅」效應，學生流失，有學額空缺，自然有家長期望子女轉到其他心儀學校。她指，近年插班生申請比往年增逾3、4倍，其中小二級可多達70、80名申請人爭一個學額。

她又指，該校退學的學生，約90%人都是移民。她期望政府關注學生及教師流失的問題，「不能甚麼都不理」，期望構思出有效的方案，減少對學界的衝擊。她指該校上一學年只有一名教師移民，本學年已很早完成招聘。