Dr.東：雪櫃停電肉類海鮮易變壞　判斷棄置食物有數計

家中停電，雪櫃無法製冷，冷藏食物隨時變壞。食安中心上一期《食物安全焦點》分享小貼士，教市民停電期間勿打開雪櫃及冰格，可延長食物保質時間，而肉類、海產、蛋類及奶類屬較易變壞的食物，應盡快食用。當電力恢復後，究竟哪些食物仍可繼續儲存，哪些要棄置，原來可以用冷藏位置及停電時間去計算。

食安中心表示，雪櫃內的食物必須儲存於攝氏4度或以下，冰格內的食品則須儲存於攝氏零下18度或以下，才可抑制可引致食源性疾病的有害細菌及其他微生物的生長。停電後，不應再打開雪櫃及冰格，因細菌會在攝氏4度至60度的溫度內迅速孳生。

海外食物主管當局普遍認為，若雪櫃門保持關閉，可安全保存食物2至4小時；全滿的冰格可保存48小時，半滿的冰格則可保存24小時。因此市民可以停電時間開始計算，判斷哪些食物可供安全食用。電力恢復後，容易變壞的食物，例如肉類、海產、蛋類、奶類、乳製品、切開的水果及熟食，若停電少於2小時，可繼續冷藏；超過2小時但少於4小時，應立即食用；一旦超過4小時就應棄掉。

食安中心呼籲市民勿以試吃方式來判斷食物是否可供安全食用，因食物的味道或氣味未必會變壞。一般而言，可在室溫下儲存的食物較不易壞，而高酸性食物一般保存得較好，例如芥末、番茄醬、果醬、醃菜；加工食物例如花生醬、牛油、麵包，或乾製食品，也可儲存較久。

食安中心又指，平時應確保雪櫃的溫度為攝氏4度或以下，而冰格則為攝氏零下18度或以下。冰格內宜常備冰塊及冰墊，令冰格保持常滿，有助維持溫度。中心呼籲市民，若懷疑食物變壞，不應冒險進食，特別是幼兒、長者及免疫力弱人士，以免感染食源性疾病。

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