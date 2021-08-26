東方日報A1：清零無望抗疫迷惘　市民生計徬徨

新冠肺炎疫情持續約20個月，市民生計徬徨，病毒株不斷變種，全球寄望疫苗研發後能走出困境，但港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇等人昨在文章指出，受到Delta變種病毒影響，令群體免疫的幻想破滅，「變成一個無法達到的空中樓閣」，坦言新冠病毒不會如2003年「沙士」般完全消失，反而會長期與人類共存。袁更指本港即使疫情穩定，可以接種疫苗的市民均已打針，以及在未有變種病毒傳入社區的前提下，仍需在聖誕節前才有條件稍為放鬆。有議員指出本港為開放型城市，長期封關會拖垮經濟，故應對策略應有所調整，盡快先與內地及澳門研究通關機制。

截至本月15日，本港累計有294宗N501Y變種病毒株輸入，L452R病毒株累計有236宗，當中134宗屬傳播較快的Delta變種病毒。當局一直以催谷新冠疫苗接種，惟計劃自2月26日展開以來，截至8月24日，完成兩劑接種率僅約47%。

袁國勇聯同港大醫學院微生物學系名譽助理教授龍振邦，名譽講師趙晞揚於報章撰文表示，新冠病毒的基本繁殖率（即一名患者能感染多少人），由原始株的2.5，增至Delta的7；而內地及德國研發的復必泰疫苗有效率，由原本的95%，下降至約88%，按此推算要約97.4%接種率才能達到群體免疫。

至於由內地研發的科興疫苗，對Delta有效率約60%推算，達群體免疫之門檻為142.9%接種率，因此本港所需的疫苗接種率介乎97.4%至142.9%。文章續指，逾100%的接種率看似違反常理，但亦反映變種病毒不斷進化。

部分國家例如新加坡，現採取「與病毒共存」策略以重開關口，文章指出，本港現時情況不能與新加坡相比，新加坡整體接種率約80%，長者之接種率更達約90%。但本港長者接種率低，80歲或以上人口只有約10%接種第一劑疫苗。從過往經驗所得，本港只需有一宗個案漏網，一瞬間便能出現大型社區爆發。

袁國勇等人因而提出4項措施，減低Delta變種病毒風險，包括已打針及驗出抗體入境者，隔日驗核酸可減檢疫期限；參加宴會、健身、舞會、中學授課等，須出示疫苗證明等。袁昨在電台節目指，若然可接種新冠疫苗的市民都已接種，並且沒有Delta變種病毒傳入社區，或有條件在聖誕節前稍為放鬆。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，暫未見到內地將疫情視之「與病毒共存」，他認為港府與內地討論通關，雙方防疫政策需要一致，否則難以接軌。而且近來不乏接種疫苗後仍感染個案，他相信內地不會將接種疫苗視為通關條件，反之港府處理豁免人士檢疫、輸出個案等，或成討論關鍵。

議員葛珮帆稱，香港為開放型城市，長期封關會拖垮經濟，故應對策略應有所調整。她認為內地擔心香港輸出個案的風險，建議當局除了把關輸入個案外，亦要加強追蹤輸出個案。

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