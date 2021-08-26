變種病毒令疫苗功效打折扣　袁國勇：群體免疫已不切實際

新冠肺炎病例無日無之，即使香港本地清零多時，亦不時有變種病毒輸入個案出現。港大微生物學系講座教授袁國勇今早(26日)在電台節目表示，清零和完全撲滅病毒有不同，因為清零是短暫政策，而隨着新冠病毒基本繁殖率由最初的2.5上升到7，加上變種病毒令疫苗有效率下降，透過接種形成群體免疫已是空中樓閣，並不實際。他認為現階段疫苗無法令疫情完全消失，但可避免感染後重症和死亡風險。

袁指出，社會接種疫苗目標應該是讓每個人都接種，即使感染亦不用住院治療，避免令公營醫療承受不必要負荷，減少社會在疫情下要付出的代價。他稱，待達到全民接種後，下一階段就要「與病毒共存」，又指最近不少人擔心接種由內地及德國研發的復必泰疫苗會導致心肌炎，但指每100萬人接種中，只有少於50人出現類似情況，除非錯誤將疫苗注射到靜脈，否則機會很低。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦稱，群體免疫概念經已爆破，現時需要全民接種，才能在出現感染個案下減低重症機會。他指出疫情初期，專家以病毒基本繁殖率，推算社會有70%人接種疫苗，就可達致群體免疫，但事實證明隨病毒的快速變種，對疫苗成效造成好大影響，而參考接種率較香港高的以色列、英國和美國情況，當地仍然出現傳播，甚至出現超級群組。

何續指，香港即使有600萬人接種疫苗，仍然要繼續戴口罩和實施防疫措施，否則疫情將會反彈。至於如何鼓勵全民接種，他舉例有國家禁止未接種人士進入部分場所，認為政府可以考慮，並從各個方面增加接種誘因。