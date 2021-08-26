垃圾徵費法案無提生效日期　環團批評條例形同虛設

苦等16年的《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》終於今日在立法會通過。多個環保團體批評是次草案雖通過，但欠缺條例生效日期、時間表及各階段減廢目標，條例變相形同虛設。而條例亦附加連串限制，包括設至少18個月準備期以及「獨厚」餐飲業等，令法例有效落實徒添變數，減廢成效甩轆。

綠色和平項目主任譚穎琳指出，垃圾徵費雖終獲通過，但條例正式實施日期，甚至以何標準來擬定開始收費日子竟然通通失蹤，批評「實在匪夷所思」。她又認爲，政府提及的於實施初期向市民免費派袋指定垃圾袋，此適應期不應超過3個月，以免適得其反。

她又稱，多個國家與地區十多年前早已實施相關條例，反觀香港的減廢步伐實在落後甚多，促請當局及立法會議員勿再拖延，必須立即確立垃圾徵費的實施日期，並把握18個月的準備期，於減廢路上急起直追。

綠惜地球則指出，雖然垃圾徵費今日終在立法會三讀通過，但不代表該減廢火車頭便可全速啟動。由於環保部門與政黨早前舉行的閉門會議，商議出連串附加限制，包括延長法例準備期至少18個月、非即時確立法例實施日期、條例實施初期免費派袋、「獨厚」餐飲業等等，令減廢成效甩轆。

綠惜地球建議，準備期不應多於18個月，當局可考慮在準備期的最後3個月派發「試驗垃圾袋」，讓法例不至於無了期地延宕；另外，亦要做好廚餘處理廠以及其他回收配套，以利市民減廢，減省購買指定垃圾袋的開支。