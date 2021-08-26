機電署文員不獲續約後斬同事　判４個月醫院令

九龍灣機電工程署總部一名合約男文員，去年獲悉不獲續約後，於最後一天上班當日攜刀返回工作地點，向疑曾取笑他的男同事揚言「斬死你」後，隨即連番施襲，致男同事多處受傷，期間上前拉開施襲者的女同事亦告受傷。施襲男文員事後被捕，本月初在區院承認有意圖而傷人、傷人及管有攻擊性武器共3罪，今（26日）被法官胡雅文判處4個月醫院令。法官指案情嚴重，幸好事主並未因而受到致命傷害，且傷勢已復原，考慮到被告案發時受精神問題復發影響，並已還押1年，而報告亦建議他續住院接受治療，遂接納報告建議判處醫院令。

39歲被告曹景進，承認於2020年8月31日，在九龍灣機電工程署總部7樓，有意圖傷害一蔡姓男同事，及傷害一潘姓女同事，及管有2把剪刀。法官判刑時引述被告的精神報告，指被告患有精神分裂，案發時受病發影響，事後雖於小欖精神病中心接受治療，但其情況只有部分改善，認為被告續需接受進一步治療以助其康復。

案情指被告案發時於機電工程署總部任職文員，其合約需定期更新。去年7月尾，被告獲告知工作至8月尾，之後署方不再與他續約，案發日乃被告最後上班日。當日下午2時，蔡姓男事主在座位工作期間突然感到被硬物襲擊，轉身便見被告手持菜刀並斬向自己的眼眉位置。在場的潘姓女事主在聽見被告大叫「斬死你」後，隨即上前把男事主拉開，期間遭菜刀斬傷右臂。其他同事見狀亦上前協助，奪去被告的菜刀及將他壓制在地。男事主其後被被送院治理，證實其眼眉、臉部、手臂及胸部等有多處裂傷。

警員其後到場將被告拘捕，被告警誡下稱「因為個男人玩我，令我無咗份工，我就斬佢。」他又表示因女事主衝來，所以斬她。他所收藏的剪刀，則是準備被人搶刀時作自衞用。被告及後再向警方供稱，其主管把他的工作分予其他同事，令他變成多餘，他對此感到憤怒，本想斬主管，但因主管當時不在位，便斬曾取笑他的男事主。