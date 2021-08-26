立會通過海洋公園公司修訂條例　落實推展未來策略

涉款約68億港元的海洋公園重生方案，3月獲立法會財務委員會批准。立法會今日(18日)三讀通過《2021年海洋公園公司(修訂)條例草案》，提供明確法律基礎，賦權海洋公園公司推展海洋公園的未來策略。

草案主要包括賦權海洋公園在香港境內或境外執行關乎康樂、教育及保育的職能；廢除《海洋公園附例》；讓公司可以將部分園區的運作外判等。

旅遊界議員姚思榮提到，海洋公園近年缺乏改造，沒有新鮮感，加上受社會運動及疫情影響，再不進行改革將難逃厄運。他認為，未來園區應做好收支平衡，以及短中長期發展計劃，在釐訂收費標準上亦要多溝通，了解市民所需，吸引遊客。

議員謝偉銓則憂慮「保育」定義不夠清晰，部分人認為保育是「唔郁得」一草一木，不遷不拆，擔心將來阻撓園方發展，「可能捉住呢兩個字司法覆核」，質疑是否有修訂的必要。他又舉例，水上樂園延至9月下旬才開幕，園方管理能力及政府監管成效受質疑，認為政府對公園的救亡措施，是希望能夠帶動整個南區發展，而非公帑黑洞。

多名議員關注收費問題，其中議員陸頌雄表示，成功的主題樂園應貼地，促園方做好市場調查，切勿閉門造車，例如票價應為市民接受，「多人去先做到生意」，以及鼓勵中小微企參與，多運用創意、藝術科技。議員麥美娟同樣指門券昂貴，將阻礙市民重複入園。