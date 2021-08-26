西貢鹹田灣違規工程持續　漁護署獲14宗查詢投訴　辯稱無發現

東網本月中踢爆有人涉嫌在西貢鹹田灣，位於西貢東郊野公園的範圍內大興土木，擬興建私人房屋。雖然漁農自然護理署當時回覆指會對違規人士採取執法行動，但近日該處再被發現有關砍伐工程仍然繼續。署方回覆稱，截至昨日(25日)共接獲約14宗相關查詢或投訴，惟至今沒有在郊園範圍發現挖掘或違規工程。

東網早於本月10日接獲投訴，指鹹田灣海灘範圍上有船運送多架剷泥車出入海灘，並有多架剷泥車及挖泥車進行挖掘工程，疑準備在附近興建私人房屋。有關報道刊登後，相關部門曾指會採取執法行動，但最近有居於鹹田灣的村民向東網表示，於本周一(23日)晚再有船隻運送建築機器入內，並涉在未經批准下，斬伐位於西貢大圍村内的樹木。據指，該批涉事者在部門派員視察時，則會暫停工程。

漁護署回覆指，西貢鹹田灣部分沙灘範圍位於西貢東郊野公園，該署自本月10日接獲有關查詢所指地點的投訴後，已多次派員到場調查，至今沒有在郊野公園範圍發現任何挖掘或其他違規工程。此外，該署亦已根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）（《規例》）向涉嫌違規將工程車帶進郊野公園的人士採取執法行動，正審視有關執法個案的資料，如有足夠證據，會向有關人士提出檢控。

該署指昨再次巡查有關地點，並在郊野公園以外的大浪灣村、鹹田村等範圍發現數輛工程車及一些建築材料，現場未有發現違反《規例》的活動。至於有關村內懷疑有樹木被破壞一事則正跟進調查中。另外，該署本周二(24日)收到1宗將車輛帶進西貢東郊野公園的申請，並已轉交相關部門跟進。

地政總署則回覆指管理郊野公園屬漁護署的工作範疇，根據既定程序，如接獲有人未經批准於政府土地上非法斬樹，分區地政處會將個案轉介予漁護署調查及跟進。