22歲男生認參與去年旺角暴動　官指屬領導角色判監3年

去年大年初二（1月26日）有網民在旺角發動題為「勿忘魚蛋，捍衛本土」的示威活動，以紀念5年前的旺角騷亂，但活動至深夜演變成暴動。一名男學生在示威者中使用揚聲器吶喊，又指示群眾一起用椰子掟警察，因而被警方拘捕。被告今(26日)於區院承認暴動罪及非法集結共2罪，被判監3年。法官姚勳智直指被告是領導角色且案情嚴重。至於2項襲擊罪、1項拒捕罪及2項違反《港鐵附例》的「進入及乘坐交通工具而沒有繳付車資」罪則獲批准保存法庭檔案。

被告黎嘉豪（學生，22歲）過往曾有3項案底，包括2項偷盜竊罪及1項不誠實使用電腦罪。案情指，2020年1月26日有人發動示威活動，即使警方已表明反對，但大批市民仍前往旺角砵蘭街一帶，街上亦有不少流動熟食小販檔。晚上11許，有約200名示威者集結附近一帶，他們開始佔據馬路，將雨傘張開並擱置在地形成傘陣，與對面亞皆老街的警方防線對峙。期間被告身處傘陣，穿黑衣黑褲，以及佩戴「V煞」面，吸引便衣警員注視。及後被告拉高面具，用揚聲器大喊辱警說話，且用雷射筆照警、向警方防線掟椰子，並煽動他人稱：「一齊用椰子掟X死黑警！」。最終被告遭便衣警員拘捕，由於被告掙扎，令到一名警司及一名高級督察受傷。被告其後亦向警方承認當日沒有付車資而從粉嶺站乘港鐵至旺角站。

辯方求情則指，被告對上一次犯案已是7年前，及後不再行差踏錯，他最近亦獲「青年基金」頒發進步獎。辯方遂指，被告及早認罪顯示悔意，雖然被告帶頭掟椰子，但是椰子不是他早有準備的工具，純粹就地執起小販留下的椰子，而且示威者與警方相隔一段距離，相信掟椰子的作用不大，更似是愚蠢行為。

法官判刑指，本案情節嚴重，被告有領導角色，不但煽動人群的情緒至高漲，更指示群眾向警方掟椰子。惟考慮到被告的背景及求情因素，最終判處被告分別就暴動罪及非法集結罪入囚3年及26個月，但同期執行。