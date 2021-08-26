屯馬綫開通帶動港鐵客量飆升　上月總客量升6%至逾1.2億人次

沙中綫屯馬綫自今年6月27日全線通車後，帶挈港鐵乘客量急升至逾1.2億人次。港鐵公布最新今年7月的乘客量，當中本地服務總乘客量較對上一個月上升6%，創下今年新高，亦是連續8個月錄得增幅。有議員形容此數字可謂首次重回疫情前、即約2年前的水平；認為是受惠於屯馬綫開通後，吸引大量客人。不過擔心屯馬綫難以應付日後龐大客流需要，建議港鐵及港府考慮增加班次及興建更多鐵路。

根據港鐵資料，上月港鐵本地服務周日平均乘客量達到432.1萬人次，比6月份增加約9萬人次，增幅為2%，反映大多市民不止平日，假日出行亦選擇乘搭港鐵。值得留意的是，本港航空業疫情下近乎停擺，連帶機場快綫的客量同受影響。不過7月份機場快綫的總乘客量錄得升幅，約為18.3萬人次，日均量為5900人次，較6月份上升6%，實為近一年半的新高。至於港鐵城際客運，輕鐵及巴士的上月總客量約1686萬人次，較對上一個月錄得3%增幅。

立法會議員陳恒鑌指出，屯馬綫通車後客量大增，不少市民反映「架(列)車擠迫咗好多」，亦出現多人到無法上車的情況。他預計屯馬綫在將來會愈來愈迫，因應未來九龍東及新界東人口大幅上漲，涉及人口可能多達300至400萬人，「差不多半個香港的人口」，憂心屆時屯馬綫難以應付客流。陳建議港鐵應視乎人流而加密班次，指出當目前的乘客如果有感屯馬綫太迫而轉用其他交通工具如巴士及私家車，容易引起漣漪效應，加劇路面交通的擠塞局面。他亦促請政府就近年新界東北新發展方各考慮興建更多鐵路，應對相關居民的交通需要。