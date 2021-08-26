田北辰倡港鐵票價與通脹率掛鈎　設管理局檢討公共交通車費

新一份《施政報告》將於10月發表，議員田北辰今（26日）與特首林鄭月娥會面，提交11項建議，當中包括港鐵票價機制須以通脹率5成為上限，與盈利掛鈎，以及設立公共交通聯合管理局等。

港鐵票價調整機制檢討將於2023年完成，田北辰建議港鐵票價機制須以通脹率5成為上限，以及與盈利掛鈎，若盈利超過某指定數值，則不可以加價。政府亦應研究巴士票價採用類似機制，長遠設立公共交通聯合管理局，檢討及調整本港非鐵路公共交通票價制度。研究第三段東西鐵路以連接新界北新市鎮、大圍及荃灣。

劏房租金管制方面，田要求設立起始租金，並必須在草案生效時同時執行，又建議加強規管力度，包括續租租金升幅上限由15％降為10％; 4年租住權保障改為6年租住權保障。另要求盡快立法推行「強制舉報虐兒機制」，保障兒童權益，並落實幼稚園一校一社工。

適逢奧運熱，他建議政府研究在欣澳填海用地興建多用途活動場地、為香港體育提供專業場地。此外，適逢他今日71歲牛一，他建議盡快落實為市民接種第三針疫苗等，以及放寬長者醫療券申請門檻至60歲。