被批無保障網上平台外賣員　羅致光稱「做緊嘢」被轟Hea答

網上外賣平台如雨後春筍，不過多名議員批評勞工及福利局未有正視新時勢、新經濟及新的勞動關係，導致現時無調查、無規管、無政策的三無情況。議員促請政府設立發牌制度規管平台公司，要求公司須為員工購買意外保險等。勞福局局長羅致光則回應指「有做緊嘢」，指勞工處及政府統計處正商討進行主題性住戶統計調查計劃，以掌握平台工作者的情況。

勞工及福利局局長羅致光答辯時時強調，正研究不同國家及地區就保障平台工作者的權益所採取的政策，及對香港情況的參考價值。政府統計處正商討，進行主題性住戶統計調查計劃，務求掌握平台工作者的工作情況，強調政府「係做緊嘢」。

對於議員要求政府盡快檢視僱傭模式，羅指平台工作者是否平台公司僱員，視乎他們個別工作合約及內容，但羅強調該人士是否「僱員」，非單純取決於職位或合約名稱，即是根據雙方合約一名人士被稱為自僱人士，但實質上存在僱傭關係，有關公司仍要履行勞工法例責任。他又強調借「假自僱」合約逃避向僱員支付僱傭權益的僱主，如沒有履行法律責任，亦要承擔法律後果。

勞工界議員陸頌雄動議「保障平台工作者的權益」的無立法效力議員議案，但在分組點票下被否決。他指出外賣平台合約第一句就聲稱兩者屬自僱關係，但僱員需遵守公司的規範守則及流程、穿着公司制服等。他提及公司有全面控制權，雖則聲稱僱員可自由彈性地「接單」，但若然「踢得多單會罰錢、扣單」，令外賣員非常緊張，連上洗手間亦要「望實手機」，直言兩者是假自僱關係。

議員郭偉强及潘兆平提出的修正案同樣被否決，郭指外賣平台往往標榜工作極有自由度，「想做就做、唔想做就唔做」，更可以拒絕「接單」，令僱員最初均信以為真。郭亦不滿平台以僱員可自由上班是「打風流工」為由，界定他們為自僱人士，而拒絕提供基本保障及權益。他亦點名外賣平台「Foodpanda」要求員工預報未來1星期的上班日子，如果無法履行則會施加懲罰，認為關係並不對等。

另一議員麥美娟則指局方的態度是「Hea答」，批評當局沒有對外賣平台員工進行統計及研究，又指其他地區的規管經驗只可作一般參考，直問「參考後政府做咗啲咩？」她又反問局方是否要等到香港出現有關官司或意外才肯做事。她提及有內地官員親身體驗外賣工作，方發現法例規定不符合實際情況，又直指「局長望都唔望我哋，都唔係叫佢做外賣工喇」，但政府連統計、研究亦欠奉，她指若果重視人民，人民亦會公正地對待他。

飲食界議員張宇人則反對議案，他指「好多時以為畀多啲保障係對佢好」，但事實上是糖衣毒藥。若然設立發牌制度，同時「限死」外賣員只可受聘於1間公司，會令他們的收入減少。至於對公司而言，亦會增加其成本，如果「老闆計唔掂數，員工搵錢嘅機會都冇埋」。他又指自僱員工同樣可以自行購買保險，有不同方法可提供保障，不用立法。