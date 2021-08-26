絲麗酒店專接待外傭被質疑閉門造車　檢疫費飆近1.7萬僱主硬食

港府今日(26日)公布已與印尼及菲律賓政府，訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，由下周一(30日)起，兩國來港的家庭傭工只要打齊2針新冠疫苗、持有效核酸檢測陰性(即非確診)證明、以及預訂香港荃灣絲麗酒店進行21天強制檢疫便可。惟該酒店列明外傭居住費每晚高達800港元，整合21天即耗費16,800港元，由在港僱主「硬食」。香港僱傭公會主席陳東風表示，酒店費用較以往飆約3成，批評集中在1間檢疫酒店隔離是半壟斷式。

陳表示，過去外傭來港檢疫費每晚約300至600港元，至今增加至800港元；按此計算，外傭單計檢疫費用已高達16,800港元，對僱主的負擔大增。至於酒店房間方面，他認為現時數量不足以應付市場需求，以絲麗酒店全部409間房間計算，每個月最多有584位傭工進入本港市場，而前提是所有房間每日都有人入住，但他認為此舉較為困難，因要配合航班數量，據他了解，現時菲律賓來港航班每日僅得一班，而且機票費用亦有增加，由過去800至1,000港元，增加至現時約3,000港元。

他建議，當局應將外傭檢疫酒店增加至3間，提供最少1,000至1,200間房間，才可追上市場需求的速度。他直言，對當局現時僅提供1間感失望，事前亦沒有與業界商討酒店費用或安排，批評是閉門造車。

勞工及福利局局長羅致光回應指，政府與菲律賓經商討後，在外傭疫苗接種方面達成協議，明白社會上有兩種聲音，一方面不少家庭表達缺乏外傭面對的困境，另一方面市民擔心邊境病毒輸入，恐大量外傭輸入對防疫工作造成壓力，故平衡兩方面工作，在不會對防疫產生壓力情況下，現階段提供1間酒店為指定檢疫設施，酒店僅提供409間房間，以隔離21日計算，即平均每日僅約20人來港。

他又指，疫情前每天約有500名外傭來港，疫情後每天降至130人，而在印尼及菲律賓列高風險前已跌至每天70個，轉列極高風險後這幾個月接近0人來港。他指，目前有110名外傭符合條件來港，相信措施推出後即爆滿，未來會繼續物色指定防疫酒店，甚至研究其他方案，強調會平衡需求及防疫。

至於外傭疫苗證明，羅指所有外防輸入，政府及航空公司都會就登機要求、防疫條件等進行有關工作，外傭在當地登機時就必須清楚出示注射疫苗要求。