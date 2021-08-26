台大專增班招港澳生　教育部擬修法放寬中學生赴台

近期港人移民人數大增，當中不少學子考慮到台灣升讀大專。據台媒周四（26日）報道，為讓更多港生到台升學，台陸委會近年除委託台灣師範大學僑生先修部加開「春季班」，單獨招收港澳及僑生，台灣80多所大學院校也針對港澳僑生單獨招生。

台師大僑生先修部於2020年首次試辦春季班，單招港澳生及僑生，82人報名，共錄取64人，包括56人為港生。原定去年3月入學，但受香港疫情影響，部分港生延至去年9月才入學。台師大今年第二年試辦春季班，3月放榜共錄取48人，當中包括39名港生。

據了解，台師大根據以類似語言先修班形式，根據學生的中文和學科程度提供相應課程，春季班過往僅限馬來西亞學生申請，但因近年香港學生需求增加，自去年起特設單招港澳僑生的春季班。台媒稱，政府要求加開春季班共釋出200個名額，目前未滿額。

台媒又稱，教育部正研究修法，放寬港澳生以升學原因赴台入讀高中，毋須持有台灣居留證，也不局限只能入讀華僑中學。陸委會本月10日表示，修正草案的預告程序已於今年2月完成，之後教育部會公布具體安排，合資格的港澳學生取得入學許可後，就學期間可申請在台居留。陸委會前年年底公布，2021學年港人報名赴台讀學士課程的人數有3,093人，較前年同期增加26%。