美定性《星島日報》美國版　為外國代理人

美媒周四（26日）引述美國司法部文件顯示，該部門要求《星島日報》美國版註冊為外國代理人，認為其在美國的運作受到外國影響。《星島日報》一方對其作為外國代理人的地位提出異議。

報道指主管《外國代理登記法》（FARA）的辦公室，周一（23日）收到星島報業紐約有限公司（Sing Tao Newspapers New York Ltd.）提交的登記文件。該公司在聲明中指出，司法部認為該公司在美國的活動構成FARA所指的政治活動，但強調公司總部設於香港，由私人擁有，並不受中國共產黨控制或影響。

在登記聲明中，該公司在是否「由一個外國政府、外國政黨或外國委託人監督」一欄選擇了「否」。《星島日報》美國版的業務包括在紐約、洛杉磯和三藩市的報紙，以及位於加州伯靈格姆的廣播電台。文件顯示，其業務超過一半都是由深圳製作公司Star Production (Shenzhen) Ltd.購買。

美國將《星島日報》美國版定性為外國代理人，與司法部近年來加強對外國擁有的媒體的審查有關。報道指出，中美近年因為包括香港等一系列問題出現嚴重分歧，關係陷入數十年來的低點。美國國務院亦把一些中國官媒駐美機構定性為外國使團。美中經濟與安全評估委員會（USCC）周三（25日）向國會提交報告，指控中國官媒機構在美從事間諜和宣傳活動，敦促國會要求相關記者和工作人員登記為外國代理人。