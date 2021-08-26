無業漢兩度持氣槍行劫　認兩項搶劫罪還押候判

53歲無業漢涉嫌在4日內分別闖進兩間商店，用氣槍威嚇店員及東主，又以索帶綁事主手腳再劫財。兩次事件中他共掠去值3萬多港元的現金等財物。該男子今（26日）在高等法院承認兩項搶劫罪。由於被告過往曾因涉刑事案件，被判入小欖精神病治療中心，法官決定先為被告索取精神科報告，押後至9月16日判刑，被告須繼續還押。

案情指被告陶奇石（53歲，報稱無業)，於2020年2月4日下午5時許，戴太陽眼鏡、黑色口罩及黑色假髮，前往新蒲崗大有街一間時裝店。他走向收銀處，從外套取出一把手槍狀物體，指向一名57歲女員工的右邊太陽穴並聲稱「打劫」，要求員工打開收銀機。員工最終就範，被告從收銀機中取去900港元。其後，被告取出膠索帶綁起女員工手腕及足踝，且從她手袋的銀包中，取去1800港元，及後乘的士逃去。

3日後下午2時許，戴黑色口罩及揹黑色背囊的被告，進入葵涌廣場一間鞋店，用一把手槍狀物體指向41歲女東主的前額，再把她推向店舖內的儲物室。女東主請求被告不要傷害她，並交出收銀機鎖匙。被告接過鎖匙後，從背囊取出膠索帶綁起東主手腕及足踝，又用膠帶封着東主的口。及後東主找到一把生果刀並自行切斷索帶，不過此時被告已經逃走，東主檢查下發現其背囊被盜，內有1.8萬元人民幣（折合約2.1萬港元）、5000港元現金，以及屬於她的銀行卡及存摺等。

警方接報後透過閉路電視掌握被告行蹤，並得知被告返回葵涌葵聯邨住所。同年2月8日，警方展開監視，發現被告離開住所，並將一個黑色垃圾袋掉進大廈外附近垃圾桶。警方同日拘捕被告，被告警誡下保持沉默。警方從垃圾袋內，檢獲一把手槍狀的氣槍，以及膠索帶、黑色假髮等。事件中2名事主均沒有受傷。