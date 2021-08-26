曾國衞指外部勢力攻擊　「果斷回應外國干預本港事務」議案通過

自2019年反對修訂《逃犯條例》示威，外國政府多次就香港政治、司法及政治改革作評論，甚至制裁中港官員。立法會今午(26日)討論有關「果斷回應外國干預本港事務」議員議案時，有議員批評外國勢力插手香港事務，惟港府未能有力回應，建議政府以委任政府發言人，以「真人」公開澄清被曲解資訊，以非單以新聞稿解決問題。最終議案以不記名方式獲得通過。

政制及內地事務局局長曾國衞批評西方陣營拉邦結派，在國際社會上嘗試抹黑及攻擊中國，製造如「香港人權民主」等偽命題，意圖分裂中國主權完整。他又指自香港回歸以來，外國勢力一直試圖插手干預香港事務，處心積慮在港培植代理人，一方面打著民主自由的幌子，另一方面製造社會事端及混亂，而外部勢力與代理人勾連和應，以種種手段蠱惑民心、抹黑政府施政及宣揚港獨思想，阻礙港府施政。

曾指自國安法實施後，外部勢力在港代理人逐漸被肅清，形容「該處理的被處理、散夥的散夥」，香港發展亦重回正軌，強調即使未來外國勢力干預香港事務，港府將以強而有力回應，把握機會澄清以正視聽，以維護國家安全。

提出議案的議員謝偉俊表示，過去外國不少聲明對香港不公道，但港府多以發放新聞稿方式回應外國政府指控。他不滿稿中字眼多與內地用語相似，認為香港作為國際城市，港府在用字上應更人性化、貼合本地情況及「聽得明」的語言，不應「只抄足內地字眼當交差」。他建議政府應投放資源，在內部設專門架構及物色人選為發言人，並希望港府檢視海外辦事處工作成效。

議員周浩鼎指港府每當根據國家安全法依法辦事時，其他國家就為暴徒開脫，「唔搞死你香港都唔安落」，批評是踐踏本港司法。他又重提前海外非常任法官何熙怡更以離職抹黑國安法，指曾有英國享負名望的法官為港發聲，政府應多引述這些正面言論。

議員葉劉淑儀認為，干預香港事務的始作俑者為英國，雖然在《中英聯會聲明》中，英方在1997年後對香港已沒有任何責任，惟多年來每半年就發表一次報告，插手香港事務；美方近年亦更變本加厲，將香港議題提升至新彊、西藏問題層次。她認為，港府最大問題在於多年來未能建立反駁外國指控的團隊，又指不單止面對外國政府，同時需要向外國傳媒及社會解釋香港實況，認為議員有責任接受外國傳媒訪問。

議員鄭泳舜表示在黑暴期間，看到「黎智英犯罪集團」操縱黑暴、煽動及顛覆國家政權、勾結境外勢力、以滿足政治野心，形容他們是「以美國為首的西方霸權所扶植的棋子」，目的是製造事端。