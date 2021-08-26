一文看清垃圾徵費注意事項　十問十答你要知

立法會今日（26日）三讀通過都市固體廢物收費修訂條例草案，將設置至少18個月準備期，換言之，市民最快將於2023年為棄置垃圾付費，東網列出10點垃圾徵費注意事項，提醒市民做好準備。

Q1：垃圾徵費如何收費？

A1：指定垃圾袋收費定為每公升0.11港元，垃圾袋會分為9種大小，由3公升至100公升不等，若一家三口每天使用一個10公升或15公升的指定垃圾袋，每月需付33港元或51港元。

Q2：傢俬等無法垃圾袋包妥的大型垃圾應如何處理？

A2：市民須於棄置大型垃圾前貼上指定標籤，每件劃一收費11港元。

Q3：基層人士是否有補貼？

A3：有，當局計劃向綜援及高額長者生活津貼人士提供每月每人10港元補貼。

Q4：哪裏可以購買「指定垃圾袋」及「指定標籤」？

A4：可於4,000個獲授權的銷售點購買，包括超級市場、便利店、油站、郵局和自動售賣機等；亦可透過獲授權的網上平台購買。其中超市和便利店售賣的指定垃圾袋可「一袋兩用」，即將指定垃圾袋先作購物袋，之後用作垃圾袋。

Q5：何時正式實施垃圾徵費?

A5：條例通過後設有至少18個月準備期，之後經立法會同意再擬定正式生效日期。

Q6：是否會有適應期？

A6：有，政府在實施初期會免費為市民提供「指定垃圾膠袋」，當局主要會對違例個案發出警告，但仍會對性質及程度嚴重的違例行為採取執法行動。

Q7：商戶垃圾如何處理及收費？

A7：當局會免費回收食肆分類好的廚餘，亦會與生產商溝通，減少產品包裝，增加使用可回收的物料。

Q8：違例有何罰則？

定額罰款通知書，每張1500港元；如以傳票檢控，首次定罪最高罰款為2.5萬港元及監禁6個月；再次定罪則最高罰款達5萬港元及監禁6個月。

Q9：專用垃圾袋如何防偽冒？

A9：不同容量的垃圾袋都有「全息防偽標籤」及標明包含回收物料並可降解。

Q10：如何執法？

A10：食環署前線人員會拒收未有以指定垃圾袋包妥或貼上指定標籤的棄置物，執法人員亦會在垃圾收集車及垃圾收集站進行突擊檢查，政府亦會在大廈內的垃圾房或其他收集垃圾的地方進行執法工作。