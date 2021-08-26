19歲仔體育堂跑步猝死　法醫指心肌炎引發心律不正亡

路德會呂明才中學19歲中四男生肖葉濤於前年在體育堂上突然昏迷，送院搶救後不治。肖的死因研訊，今(26日)於死因裁判法庭續審。女體育科主任李丹婷供稱，肖昏迷入院後她曾被叫到校長室內，被校長問及體育科是如何處理不宜跑步的學生。李稱當時見到桌上的健康調查表顯示肖不宜跑步才得悉此事。惟李返回教員室及查看自己手頭上的學生調查表時，發現肖的調查表僅填有曾入院。據法醫檢驗指肖死於淋巴細胞性心肌炎導致心律不正，並指有文憲顯示心肌炎患者不宜運動。

法醫林百通供稱，解剖結果顯示肖死於淋巴細胞性心肌炎導致心律不正，而肖的肝、脾、腎等其餘主要器官均無異常，體內有驗出急救藥物，而肺部有水腫及充血，可能是由心外壓所致。惟林提到，有文獻表示心肌炎患者不宜運動，因為會對心臟細胞復原有影響，但林同意運動不會導致心律不正。

仁濟醫院急症室醫生巫斌供稱，肖於前年3月18日早上送院，當時已無心跳及出現心室顫動，他為肖進行心肺復甦，及為其電擊心臟，並注射強心針及鈣質補充液，惟肖於11時39分證實不治。巫又指肖於2018年6月曾入院，當時其心酵素升高，屬於心肌炎病徵，惟他沒有出現其他常見病徵。當被問到有心臟病可否做運動時，巫指結構性心臟病患者，會建議做帶氧運動，令心臟更健康；心肌炎患者則須進行功能性測試。惟巫補充，心肌炎能夠在1至2個月內痊愈。

校務處職員朱美雲則供稱，她於2018年9月學期初，曾收集全校學生健康調查表，整合出健康有問題的學生名單後，連同調查表副本交給副校長曾敏霽和體育科主任李丹婷；朱指肖於學期初的健康調查表僅填寫曾入院，後來肖於2018年10月曾不適早退，朱事後著肖更新健康調查表，其後朱再次把副本親手交給曾和李。