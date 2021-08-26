近7成劏房戶欲申過渡屋　團體斥杯水車薪促加大供應

政府近日就新一份《施政報告》進行公眾諮詢，關注基層住屋聯席就劏房戶對過渡性房屋的意見展開問卷調查，發現約69%受訪者有興趣申請，當中大多渴望入住設獨立廚廁的單位。聯席認為，目前過渡性房屋供應量杯水車薪，根本未能紓緩基層市民的住屋需要，建議政府加快覓地興建過渡屋，尤其是由住宅樓宇改建及新建住宅樓宇。

聯席於上月29日至本月16日以問卷調查收集劏房戶意見，共收回218份問卷，調查顯示除了上述近69%人想申請入住過渡屋，其餘31%表明冇興趣，主因為租住期兩年太短、搬遷困難等問題。

深水埗劏房戶居民李小姐(化名)指出，目前與丈夫、70歲的父親和9歲的兒子一同租住深水埗劏房單位，每月租金連水電約7,000港元，申請公屋已4年多。她最初知道政府推出過渡性房屋政策大感高興，但後來了解後就認為過渡屋幫助不大，只因租期僅約兩年，屆時未知是否已排到公屋上樓，「住完兩年要搬走，唔上唔落，好似我們一家有大有細的家庭，小朋友上學地區、當時社會情況及經濟情況都要重新考慮」。另外，是次調查中，逾30%受訪者已輪候公屋超過6年或以上，反映公屋建屋量嚴重不足，基層市民公屋輪候時間比房屋委員會近日指出的平均輪候時間為5.8年長。

聯席建議政府加大過渡屋供應量，回應基層劏房戶需要。同時指出過渡屋租住期太短，未能配合公屋落成周期，難以發揮過渡作用。聯席舉例指，即使劏房租戶成功申請入住過渡性房屋，尤其非長者單身人士，他們很大機會在租期完結後，仍未獲派公屋，要再一次回歸不適切住房中。因而提議政府延長租住年期，令更多不適切住戶能真正過渡上樓。