今增3宗輸入病例　另有約20初步個案　卡塔爾航空多哈航班禁飛港

新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布，今日(26日)新增3宗輸入個案，涉及3名男子，年齡介乎34至47歲，他們分別從尼泊爾、希臘及巴基斯坦抵港，3人均已在香港接種兩劑新冠疫苗，全部驗出L452R變種病毒。本港個案累計增至12,078宗。另外，暫錄得約20宗初步確診個案，本港對上一次錄得雙位數確診為7月2日。

輸入個案當中，一名38歲男子本月24日從尼泊爾抵港，5月12日及6月2日在香港接種兩劑由內地及德國合作研發的復必泰疫苗。另一名47歲男子本月24日從希臘抵港，3月22日及4月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗，並於7月14日在香港血液樣本檢測驗出抗體。餘下一宗為本月22日從巴基斯坦抵港的34歲男子，於香港荃灣帝盛酒店檢疫，4月10日及5月8日在香港接種兩劑由內地研發的科興疫苗。

此外，由於卡塔爾航空營運於本周二(24日)由卡塔爾多哈飛抵香港的航班「QR818」，有1名乘客經抵港檢測後確診，以及有2名乘客未能符合第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》指明的條件，衞生署遂引用該規例，禁止卡塔爾航空營運的客機，在明日(27日)至9月9日期間從多哈着陸香港。