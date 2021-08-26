涉性侵18歲外孫女　73歲翁曾承認淫心作祟犯案

七旬男子涉嫌在3個多月內強姦和4次非禮與他同住的18歲外孫女，被控非禮、強姦及亂倫等6項控罪，他否認所有控罪，案件今（26日）於高等法院續審。控方播放被告在警署作出的錄影會面記錄，被告當時多番表示「我鹹濕」、「有歪念」及「淫心作祟」，並承認在按摩期間觸摸外孫女的胸部，及曾經用手指插入她的陰道。

代號H.C.W.的73歲被告否認4項非禮、一項強姦及一項亂倫罪（強姦罪的交替控罪）。控罪指，被告於2019年2月1日至5月11日，在秀茂屏順天邨的家中4度非禮當時18歲的外孫女X；並於同年5月11日在家中強姦X或與X亂倫。

被告於2019年5月14日作出的錄影會面記錄指，X經常表示自己有經痛及肚痛問題，被告便主動提出幫X按摩腹部，X沒有拒絕亦沒有表示同意。在首次案發當日，被告坐在X床邊按摩她腹部，在拉高她衣服期間，被告見到X的乳房，在按摩不足一分鐘之後，被告便以示範檢查乳房有沒有硬塊及乳癌為由，大力按X乳房2至3下，並再捏了一下，X沒有作聲，但用手推開被告，被告隨即縮手。被告續指，在此之後，X曾經2次向他表示足部疲累，請被告幫忙按摩腳板底及小腿，惟在2次按摩期間被告又色心起，從X的小腿一路經過大腿、陰部、肚臍，並再次以檢查乳房硬塊為由，按壓X的胸部。

被告稱同年5月11日，他再次幫X按小腿，期間「淫心作祟」，按了2至3下便轉為按摩X的大腿內側，當時被告跪在X的床上，X雙腳放在被告雙腳上。被告承認曾掀起X的褲管，用手指在X的陰唇及陰道口打圈，且用手指插入X的陰道，後來被告感到「對腳屈住，有啲麻痹」，便停止行為。在撫摸X陰部期間，被告曾經問X「我200幾磅壓落嚟有冇問題？」，X回應「如果你壓落黎就死得」，被告稱他最終沒有這樣做，並指：「講完就算，睇吓佢有咩反應」。