大角咀拳館男子受襲不治案　2漢被控謀殺明提堂

今年6月28日，一名姓陸(27歲)男子因陷昏迷，被送入廣華醫院治理，其頭及身體多處留有可疑瘀痕，留醫至8月4日終告不治，案件被列作謀殺。警方於本周二(24日)，再拘捕2名分別21歲及28歲男子，他們各被暫控一項謀殺罪，案件將於明日(27日)上午在九龍城裁判法院提堂。

另外一名23歲女子涉嫌協助罪犯，亦於本周二被捕，她現正被扣留調查，案件由西九龍總區重案組繼續跟進。警方就此案早前已拘捕另外3名男子，其中一名24歲男子已被控以一項意圖傷人罪，另外2名被捕人已獲准保釋候查，分別須於8月下旬及9月上旬向警方報到。

警方早前調查發現，陸男在6月25日晚上，獨自進入大角咀洋松街一單位，其後有多人出入上址，至翌日早上9時許，5名男子才將陷入昏迷的陸抬出單位，其中2人搬出一箱雜物棄置後樓梯，另外3人則帶同陸乘坐的士到醫院求醫，當中有人報稱陸早前在大角咀一幢工廈的健身室打拳，其後被發現昏迷不醒。

據了解，事主任職文員，疑有黑幫背景，今年初租用大角咀一工廈單位，惟用途不明。警方懷疑事主因金錢問題，因而被人襲擊。警方在涉事單位發現拳擊及健身設備，場內雖無血漬，卻充斥着濃烈的消毒藥水氣味，另搜出一個藏着大量衣物及一把簇新牛肉刀的尼龍袋。