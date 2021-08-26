警破販毒案檢近7500萬元可卡因　1無業男被捕明提堂

警方毒品調查科，根據線報及經深入調查後，於昨日(25日)下午3時許進行反毒品行動，探員掩至屯門塘亨路一村屋外截查一名可疑男子，隨後搜查其位於龍鼓灘租用的村屋單位，在內發現兩磚共重2.1公斤的懷疑可卡因，以及一批毒品包裝工具，探員遂以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓郭(29歲)男子。

探員其後押解郭男至其另一個於元朗八鄉租用的村屋單位調查，在單位內另外搜出56磚共重61.6公斤的懷疑可卡因。警方檢獲的毒品總市值約7,490萬港元，被捕男子被帶署扣查，他報稱無業，據悉有黑幫背景，將被暫控兩項「販毒」罪，案件將於明日(27日)在屯門裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察陳熾華表示，被捕男子租用涉事村屋單位約3個月，並發現毒販會租用較偏遠及人迹罕見的村屋單位，作為毒品儲存倉庫，以逃避警方追查，加強警方執法難度。因此，警方向市民及業主作出呼籲，若發現有大量陌生人出入村屋單位，或有陌生人租用較偏遠的村屋單位，必定要加陪留意，亦可向警方聯絡。

警方相信今次行動已經阻截大批可卡因流入市面，重申販毒為嚴重刑事罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。