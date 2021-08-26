戴淑嬈出任香港郵政署長　馮建業接掌產業署

港府今日(26日)宣布3名高層官員調動，當中包括現任政府產業署署長戴淑嬈，將於今年9月2日出任香港郵政署長，至於產業署署長一職將由現任香港電台副廣播處長馮建業接任，並會在9月30日正式上任。另外，現任土木工程拓展署署長劉俊傑，將於10月8日出任發展局常任秘書長(工務)，接替即將展開退休前休假的林世雄。

對於是次任命，公務員事務局局長聶德權表示，戴淑嬈和馮建業均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，而劉俊傑是資深的高級公務員，擁有豐富的工務知識及經驗，並具備優秀的領導和管理才能，聶有信心他們能在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。

至於即將展開退休前休假的林世雄，聶指出，林在過去35年一直盡忠職守，對工作熱誠投入，在基建發展、增加土地供應措施及保育等工作範疇，貢獻良多，他衷心祝願林退休生活充實而愉快。

林世雄於1986年8月加入政府，任職助理工程師，並先後於2009年8月晉升為總工程師，2012年4月晉升為政府工程師，再於2014年5月晉升為首席政府工程師。他於2015年6月至2016年8月出任土木工程拓展署港島及離島拓展處處長，於2016年8月至2018年10月擔任土木工程拓展署署長，並從2018年10月起出任發展局常任秘書長(工務)。

戴淑嬈在1988年7月加入政務職系後，於2018年4月晉升為首長級乙一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前銓敘科、前財政科、前政務科、前布政司辦公室、前工商服務業推廣署、政務司司長辦公室、公務員事務局及工業貿易署。她於2012年3月至2016年7月出任香港電台副廣播處長，於2016年7月至2019年11月出任勞工及福利局副秘書長(福利)，並從2019年11月起出任政府產業署署長。

馮建業1990年8月加入政務職系後，於2013年4月晉升為首長級乙級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前文康廣播科、前工業署、前政務總署、前規劃環境地政科、前衞生福利及食物局及房屋署。他於2011年12月至2016年5月出任房屋署副秘書長(特別職務)(後改稱一手住宅物業銷售監管局專員)，於2016年5月至2019年7月出任食物及衞生局副秘書長(食物)，並從2019年7月起出任香港電台副廣播處長。

劉俊傑於1992年3月加入政府，任職助理工程師，並先後於2011年9月晉升為總工程師，2015年7月晉升為政府工程師，再於2017年6月晉升為首席政府工程師。他於2016年9月至2018年10月出任土木工程拓展署土木工程處處長，並從2018年10月起擔任土木工程拓展署署長。