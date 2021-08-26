被DQ議員資格　鄭松泰：下屆不能參選

被取消立法會議員資格(DQ)的鄭松泰表示，今日下午4時許收有關資審會決定的到選管會通知書，稱其選舉委員會當然委員登記無效，預料在政府刊憲後會即時喪失議員議席，並不能參加第七屆立法會選舉。就目前結論而言，認為很快就會收到立法會通知取消辦事處等相關安排，會與立法會主席梁君彥商討。

被問到會否就裁決上訴，結果是否在預料之內，鄭表示沒有程序上訴，認為司法覆核意義不大，相信資審會在詳細考慮後作出決定，詳情不能全部交代。他又稱情況尷尬，第六屆立法會延任是人大決定，今日卻是本地立法安排令自己被DQ，但決定已經是香港最高授權，認為沒有上訴空間。

他指資審會在文件中對他的提問包括詢問愛國者制度下的忠誠角度；過往的言論、論壇、著作；有否保障特區權益；憲制問題及與外國勢力有關的事項。具體而言，他指出部分問題涉及將五星旗及區旗倒插、在反對修訂《逃犯條例》示威期間亦被指涉嫌協助示威者衝擊立法會等。

至於他是否認為自己符合愛國者的資格，他回應指如果「將來議會容納到何君堯，唔覺得自己會符合唔到愛國愛港喎；如果何君堯得，自己就係非常愛國愛港」，又指自己與何相比較，因為在同一選區。

此外，他指新的選舉制度下，政治生態環境並非從前，現時只有愛不愛國之分，不會有愛多一些、少一些。對於會否再度參選，他指好難講，更笑言如果情況可以，不排除自己參選特首。他認為政治不單止在於參選議會，可以在其他崗位為社會貢獻及找到發揮空間。