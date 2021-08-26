新消防裝置規例9.1生效　鼓勵巿民家居裝火警偵測器

消防處今日（26日）公布《2021年消防（裝置及設備）（修訂）規例》將於下月1日生效，以鼓勵市民自行在樓宇及處所，尤其是在家居使用以電池操作的獨立火警偵測器。處方正籌備一個先導計劃，向社會上有需要人士，如獨居長者或少數族裔等人士派發偵測器，並會由消防處義工隊於目標處所派發及協助安裝，他們亦會進行家居消防安全探訪，為住戶提供家居防火資訊。

處方發言人表示，一直致力提升樓宇消防安全及加強市民的應急能力及逃生意識，務使市民的生命財產得到更佳保障。《修訂規例》是一項「拆牆鬆綁」的利民措施，目的是鼓勵市民自行在樓宇，尤其是家居，安裝獨立火警偵測器以偵測火警，並在火警發生初期向樓宇佔用人發出警報，使他們有更多時間疏散逃生。

《修訂規例》是把獨立火警偵測器豁除於《消防（裝置及設備）規例》第6（1）和7（1）條的適用範圍之外，使任何樓宇╱處所的業主╱佔用人無須就其自行裝置的獨立火警偵測器委聘註冊消防裝置承辦商進行裝置、保養、檢查或修理。此外，業主和佔用人亦會獲豁免履行《規例》第8條有關須保持該獨立火警偵測器時刻在有效操作狀態，及每12個月由註冊承辦商檢查該等偵測器至少一次的法定責任。然而，對於其他按法律規定或依據法律而裝置的獨立火警偵測器，它們須依舊受《規例》的相關法定規定所規管，而其擁有人須繼續履行相關法定責任。