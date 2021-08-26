非洲漢涉殺同居女友　鄰居稱事發前曾聽到打架尖叫聲

非洲漢涉嫌在土瓜灣的劏房住所內殺死菲律賓籍同居女友，然後到警署投案，聲稱是自衞才出手。他否認一項謀殺罪，案件今（26日）在高院續審。兩人的鄰居作供指，過往被告和死者都曾打架，他們事後往往和好如初，因此事發前他雖然曾聽到打架及尖叫聲，仍認為沒有必要即時報警。

39歲岡比亞籍被告OUSAINOU Touray，報稱無業。他被控於或約於2019年4月10日，在香港謀殺當時40歲的女子CUYACOT Adele Melano。

兩人的外籍鄰居供稱，2019年4月9日凌晨，當他正在看電影時，聽到被告的住所傳出打架聲，死者哭着尖叫，多番要求被告停手。他於是離開自己單位，往被告住處敲門，但結果沒人應門，吵鬧聲亦停止。他返回房間後不久，卻再次傳出打架聲，他沒有親眼見到兩人打架。

當日在黃大仙警署當值的警員作供指，被告帶同3個行李箱到黃大仙警署投案，被告用英語說早上和死者打架，死者之後死亡，警員於是派輪候票予被告。警員認為被告在警署內表現合作。

姓黃救護員則供稱，他到涉案劏房時，發現「冷氣好凍」，傳出香薰味，死者伸直平躺在睡房的床上，全身赤裸，由床單包裹。當時她已沒有呼吸和脈搏，面部有深啡色瘀傷。揭開床單，發現死者手腳也有瘀傷，身上已出現屍斑。