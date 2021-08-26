垃圾徵費增開支　基層市民嘆生活百上加斤

立法會今日(26日)三讀通過垃圾徵費的修訂條例草案，雖然未有定下落實日期，又指會至少給予18個月的準備期，市民日後仍需付費扔垃圾，而政府預料以3人家庭為例，大概每月需繳付30多港元的棄置垃圾費。有市民認為徵費合理，並應加強回收配套來加強減廢成效，但亦有市民認為條例變相增加每月的恒常開支，對基層家庭而言是百上加斤。

市民林先生支持垃圾徵費，認為收費有助減少亂拋垃圾情況，而為環保自己亦不介意在金錢上出力，「其實30幾蚊喺香港係好細嘅數，都負擔得到」。他同意對不少長者而言，或需要多點時間適應，而1年多的準備期亦算合理。

一家6口的王先生亦表示支持，因垃圾日積月累勢必造成社會問題，在自律不足下只好靠徵費規管，但他認為單靠垃圾徵費仍不能解決問題，應同時加入其他回收誘因。他續稱，現時政府回收配套不足，在公屋亦未有一套完善系統，「綠在區區」計劃下的回收點距離住所亦有一定距離，難有成效。

同樣一家6口的市民陳太則稱，雖然條例原意是好，但對低收入家庭而言，徵費是恒常性，無疑加大生活負擔，「我哋邊負擔到(徵費)，一個月成30蚊，10個月就300蚊啦，我哋仲有小朋友要食㗎！」