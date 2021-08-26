三無大廈垃圾雜物隨處見　小強蝦殼堆積散落地

擾攘逾15年的都市固體廢物收費草案，今日(26日)終獲立法會三讀通過，距離減廢似是走近一步，但亦藏暗湧！皆因三無大廈一直被視為藏污納垢，卻無人管理，有聲音憂慮住戶或為了逃避繳款而隨處丟棄垃圾，令嚴重的衞生問題加劇。東網記者今日下午前往深水埗、石硤尾區一帶巡視，發現新冠肺炎疫情下，多幢三無大廈衞生情況未見改善，有大廈垃圾桶未有蓋好、蝦殼一地，地上亦有蟑螂屍體，甚至走廊、樓梯處亦堆積不少雜物。

位於深水埗福華街的一幢三無大廈，後樓梯堆積不少家居廢料，垃圾桶大多沒有蓋上，而桶內更有不少為廚餘，其中一處後樓梯更有蝦殼散落一地，附近亦有蟑螂屍體。大廈內亦有張貼告示，提醒住戶切勿把垃圾扔到窗外，意味有住戶有此習慣。另外，同樣在福華街的另一幢三無大廈，其天台一處有大量大型傢俬被棄置一角，包括洗衣機、油漆桶、鞋子等，樓梯則堆滿木梯、電腦椅等，而垃圾桶同樣堆滿棄置的廚餘，傳來陣陣異味。

沿路的排檔亦有張貼食環署告示，指不時在排檔區有人亂拋垃圾，呼籲檔主把垃圾棄置到適當的收集處，但在街上仍可零星見到一袋二袋家居垃圾。清潔工陳女士表示，自己主要負責長沙灣、深水埗一帶清潔工作，其中，北河街衞生情況頗為嚴重，她指出街邊賣菜攤檔晚上關門後未有好好清理，遺留垃圾一地，要用至少3個大型垃圾桶收集。她續指，現時長沙灣每日早上都有大量垃圾棄置，思疑是附近居民晚上拿到樓下隨意棄置，並預視未來實施垃圾徵費後會出現更多類似情況。