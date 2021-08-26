家人患癌　年輕照顧者壓力易爆煲　防癌會辦工作坊體驗生命教育

患癌不但對病人自身帶來衝擊，對身邊的家庭成員亦影響甚深。香港防癌會指不少年輕家庭成員要肩負照顧者角色，部分更是中學生，面對學業及照顧家人雙重壓力，身心負荷容易「爆煲」。該會舉辦《家家有本抗癌的經——專家錦囊》閱讀暨表達藝術工作坊，讓學生感受照顧者的心路歷程，讓他們體會一課「生命教育」。

香港防癌會主席朱楊珀瑜表示，香港防癌會——賽馬會「攜手同行」癌症支援計劃由2015年起，支援了6,900個患癌家庭。期間發現不少「夾心年輕照顧者」，例如中學生，既要照顧年長患癌家人，又要面對自己的生活壓力，一人分飾多角，但其實他們亦是需要「被照顧」的一群。18歲的慕兒因母親患乳癌，畢業後沒有升學，忙於照顧母親及弟弟，令她曾一度有自殺念頭。

香港防癌會在校園舉行藝術工作坊，讓學生感受照顧者及家人的心路歷程，再以不同方式表達關懷，盼讓他們及早上一堂生命教育。參與工作坊的九龍真光中學趙同學說，就讀小五時得知母親患乳癌，只有外婆獨力照顧，極為辛苦，母親確診數月後便自殺過身。她於工作坊上透過其他同類個案分享，得知癌症患者需要陪伴及開解，回想當時若有人跟母親多聊天，結局可能改變，亦明白照顧者亦需要人關心。