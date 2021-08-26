移民時間短回流返港　有小學接插班查詢

社會關注移民潮帶來對人口的影響，但原來有少數離港移民不足2年的家庭已「回流」本港，並為子女辦理插班手續。有校長表示，有關情況為數不少，但不算普遍，她估計原因很多，當中包括學生未能適應外地生活或學習有關，不論是外地回流或新來港學生，學校亦會當作插班生看待，有剩餘學額亦可收生。

本港公營中小學亦受移民潮帶動下，出現學生退學情況。根據教育局早前公布的學生統計報告及學額空缺參考數據顯示，去年10月中至今年6月底，本港公營小學及中學學額增加了約7,000個，即代表約有7,000多名學生退學。

新學年開學在即，據悉有小學校長接到移民港人查詢，欲為子女插班。津貼小學議會主席胡艷芬表示，小學學界確實出現有關情況，查詢的家長不少，但情況不算普遍。她估計學生回流的原因很多，包括與未能適應外地生活或學習有關。

她表示，基本上學校任何時間都可以招收插班生，視乎學校有多少學額及招生要求。不論是新來港學生或是回流學生，申請插班時亦需要接受考核，再視乎表現及學校要求而決定是否取錄。她指，當學校有剩餘學額，「有責任讓學生接受教育」。