國務院宣布　粵港澳合辦2025全運會

中國政府網周四（26日）發出公告，國務院辦公廳宣布，同意廣東、香港、澳門承辦2025年第15屆全國運動會（全運會）。

國務院辦公廳向體育總局、財政部、國務院港澳辦致函，表示關於2025年第15屆全國運動會請示已獲批准，將會由廣東、香港、澳門承辦，籌備和舉辦第15屆全國運動會的經費主要由廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府自籌，中央財政給予一次性定額補助。

體育總局、廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府要嚴格按照黨中央、國務院有關規定，結合當地經濟社會發展實際，堅持「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，充分利用現有場館設施，嚴格預算管理，節約辦賽成本，嚴格控制規模和規格，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，共同組織好第15屆全國運動會。

全運會於1959年創辦，每4年一度，早期只在北京舉辦，後來由北京、上海、廣州三地輪流舉辦，比賽項目與奧運會大致相同，共34大項，包括非奧運項目武術比賽，至2005年改在其他省市舉辦，2017年天津全運再增設群眾賽事活動項目，不過下月舉行的陝西省全運因疫情原因，群眾賽事活動項目延期舉行。

廣東省曾主辦第6屆及第9屆全運，並曾於2010年主辦亞運會，舉辦大型運動會駕輕就熟。澳門方面，曾主辦過2005年東亞運動會。至於香港，曾申辦2006年亞運會，但申辦失敗，2008年獲承辦北京奧運馬術項目，2009年主辦過東亞運動會，啟德體育園預計於2023年落成，到時或可舉辦部分全運項目。

對於香港有分承辦賽事，行政長官林鄭月娥表示歡迎：「能與廣東及澳門共同承辦2025年第15屆全運會，是繼香港在2020年東京奧運會取得歷史性佳績後，一項提振香港體育發展的重大舉措，我謹代表特區感謝中央政府的信任和支持。粵港澳三地聯合舉辦全運會意義重大，符合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》構築休閒灣區和塑造健康灣區的目標。」

她又指：「由一個可容納5萬名觀眾的主場館、一個可容納1萬名觀眾的室內體育館及一個可容納5,000名觀眾的公眾運動場組成的啟德體育園將於2023年落成啟用，加上已多次舉辦國際賽事的香港單車館和其他體育設施，足為參與主辦全運會提供基礎。特區政府會全力以赴，與中央有關部委丶廣東省及澳門特區政府緊密合作，做好籌備。」

香港東京奧運代表團團長貝鈞奇表示：「好開心香港可以合辦全運會，對推廣體育發展有很大幫助，至於舉辦哪個項目仍未定，但希望舉辦港人喜愛的項目，例如單車，以及香港取得劍擊金牌的劍擊，希望有新劍擊館舉辦，並希望足球賽事都能在香港舉行。」