本港土地發展審批緩慢　學會促政府簡化審批程序

政府正為《施政報告》展開諮詢。香港建築師學會就土地及房屋方面向當局提供多項意見，包括精簡發展項目的審批程序、加快祖堂地發展及檢討過渡性房屋資助額等等。學會直指政府就簡化土地審批程序有莫大的改進空間，例如審批部門人手嚴重不足，引致不少項目的審批時間大幅滯後，嚴重影響發展流程及進度。而不同部門對發展參數及指標有不同演繹，令業界無所適從。學會建議政府加緊與專業學會商討，了解業界的難處，對相關措施作適時檢討。

學會指出，除了改善土地審批程序，政府亦可以考慮祖堂地的潛力。學會認為現行政策對出售祖堂地的門檻非常高，民政事務專員往往只會在所有持分者同意下才會向祖堂的註册司理發出同意書。學會因此建議政府可仿效市區地強拍的做法，對已取得八成業權的祖堂地作適當的處理及政策寬免，促進新界土地整合，增加新界發展用地的供應。

至於在過渡性房屋方面，政府大多資助非政府機構採用「組裝合成」法興建過渡性房屋，每單位不論大小，資助額一律為55萬元，導致供應傾斜至一、二人單位，變相忽略了對較大單位的需求。學會提議政府檢討資助額上限，因應單位大小等因素提供不同的資助額。