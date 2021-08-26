教育局發放國民教育活動年曆　建議抗日勝利紀念日默哀悼念

教育局今日(26日)向全港中小學發信，介紹新設的「國民教育一站通」網上資源平台以及國民教育規劃年曆，以配合於新學年推行國民教育，加深師生對國情的了解，培養國民身份認同，國家安全意識、守法意識和責任感。其中規劃年曆列舉中國人民抗日戰爭勝利紀念日、五四青年節等日子，及相關建議活動，包括悼念死難者、抗日電影觀賞及分享等。

新設的「國民教育一站通」網上資源平台，提供大量與國民教育相關的學與教資源及推廣活動，內容涵蓋《憲法》、《基本法》及國家安全教育、中國歷史及中華文化教育等範疇。網站也有《國旗及國徽條例》、《國歌條例》、《區旗及區徽條例》等條文供教師參考。另外也有教師專業發展課程、學生活動等資訊。「學生專頁」則提供閱讀材料、網上遊戲、虛擬博物館等資源。

而國民教育規劃年曆，則列舉中國人民抗日戰爭勝利紀念日、國慶日、國家憲法日、南京大屠殺死難者國家公祭日、《基本法》頒布紀念日、全民國家安全教育日、五四青年節等日子，以及相關活動建議，例如於中國人民抗日戰爭勝利紀念日，讓學生分享抗日電影觀後感及全校默哀悼念死難者；《港區國安法》頒布兩周年進行專題研習活動；國慶日則可讓學生就國家今年發展進行資料搜集等。

另外，校方全年可彈性安排開放日、畢業禮、水運會、陸運會、學校周年慶典等日子安排升國旗及奏唱國歌。當局將為中小學及幼稚園教師舉辦有關升國旗儀式的網上研討會，並會於新學年持續安排教師工作坊，加強支援學校通過恒常的升掛國旗和奏唱國歌儀式，幫助學生培養國家觀念和國民身份認同。