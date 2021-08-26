劏房戶嘆垃圾徵費負擔大　或有人到超市取膠袋「偷雞」裝垃圾

每個月數十元對於普遍市民而言就如吃個快餐一樣，但對基層而言就份外沉重。立法會今日（26日）通過垃圾徵費草案，預料以3人家庭為例，大概每月需繳付30多港元的棄置垃圾費。雖綜援人士可獲每月10港元補貼，但有正申領綜援人士表示，資助或未能完全涵蓋收費，仍有一定負擔，又不排除會有人到超市提取平口袋，把垃圾亂掉。關注團體指，不少劏房戶從事散工，未能領取綜援而無法領取補貼，憂徵費落實後會增加經濟壓力。

居於旺角道一個70呎劏房單位的67歲麗姐，生活在一劏24床位的單位，廚房與廁所共用，所有人的垃圾都是丟在同一個共用垃圾桶，人多垃圾量大，自然很快滿瀉，但未有人會主動去棄置，業主又不常派人清理。麗姐說，有時有房客會直接在膠袋內如廁掉進桶內，由於自己的單位最近，常被異味困擾，只好自己掉垃圾。

麗姐認為，每個房客各自承擔自己的廢物徵費，但自己因糖尿病無法工作，每月依靠8,000港元的綜援維生，僅房租連電費亦要近3,000港元，她坦言平時的垃圾多為外賣，會吸引老鼠，難以一個月掉一次，或許一個月要使用30個特設膠袋，「我係窮嗰啲梗係畀唔起。」她坦言很多人不希望要付費掉垃圾，不排除會有人到超市取平口袋再把垃圾掉到一旁，認為政府可考慮為基層提供垃圾收集處，讓大眾免費使用。

居於劏房的單親媽媽余女士指出，其丈夫早年離世，家庭失去經濟支柱，只能變賣內地物業套現養家，其兩名女兒目前就讀大學，加上劏房租金及水電費，每月即使不吃不喝，支出已高達約6,000港元，為省錢不時以即食麵及麵包果腹。早前疫情肆虐時，更「連口罩都無錢買」，要到社福機構領取防疫物資，認為垃圾徵費將對基層構成經濟壓力，期望當局提供津貼。

關注基層住屋聯席成員鍾惠賢指出，不少劏房戶主要就職散工，疫情下收入不穩，亦因無領取綜援，不符領取補貼資格，擔心垃圾徵費落實後會增加他們經濟壓力。她又指，不少唐樓是三無大廈，欠缺法團代表負責公用地方維修及清潔，地下亦沒有鐵閘，以往不時有人把垃圾棄置在大廈內，擔心垃圾徵費落實後情況加劇。她認為當局應盡快公布執法等相關細節，並加強宣傳及教育工作。