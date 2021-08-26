中大醫學院教授內地打2針國藥　回港再打科興　中大：正了解事件

再有市民疑隱瞞外地接種新冠疫苗紀錄，中大醫學院矯形外科及創傷學系教授李剛接受其他傳媒訪問時透露，今年2至3月曾在深圳接種2劑內地研發的國藥疫苗，回港後於6月在沙田源禾路體育館的社區疫苗接種中心再接種2劑由內地研發的科興疫苗，即前後接種4針。中大醫學院回覆表示，現正了解事件，目前未能作出任何評論。東網正向衞生署查詢，未獲回覆。

李剛於訪問中表示，於內地接種2劑國藥疫苗後，回港後曾於5月到坊間的疫苗抗體檢測機構驗抗體，發現抗體水平很低，因此決定於香港再接種科興疫苗，並認為兩者均是滅活疫苗，沒有大問題。他聲稱6月前往接種科興疫苗時，沒有中心職員問他曾否接種新冠疫苗。

中大醫學院表示，現正了解事件，未能作出任何評論，院方了解政府相關的疫苗接種安排，如有需要，會作跟進。

本港已非首次有市民涉隱瞞新冠疫苗接種紀錄，從而獲接種超過2劑疫苗。港府上月曾表示，曾於本港以外地方接種疫苗的抵港人士，須向負責接種的醫療服務提供者如實交待有關接種紀錄，刻意向疫苗接種中心醫護人員隱瞞已完成接種新冠疫苗的事實，而不誠實地取得在本港疫苗接種中心再多接種2劑疫苗的利益，除了有機會對自身健康構成風險，同時亦會牽連為其接種疫苗的醫護人員，更嚴重浪費珍貴的疫苗資源。政府譴責這種罔顧他人、極度自私和不負責任的行為。

港府承認，目前無法事先準確掌握市民在本港以外地方的疫苗接種紀錄，市民有責任在本港接種疫苗時，就其健康和疫苗接種情況如實陳述。向負責接種疫苗的醫護人員作出失實陳述，不但可能危害自身健康，更可能負上刑事責任。