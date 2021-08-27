入境處培育青少年領袖　提升紀律及正向價值觀

各大紀律部隊人手緊張，部分正受退休潮和招募困難所影響。入境處計劃新一輪招聘人手的宣傳工作，透過處方的「入境事務處青少年領袖團（下稱領袖團）」為現時的中學生提供更完善生涯規劃。入境處助理處長（管理及支援)戴志源表示，領袖團的訓練範疇主要包括6大要素，除了教導入境處知識、野外訓練、社會服務、步操和體適能訓練外，亦會藉此向團員教導正確的國民意識。有學員表示，透過訓練令日後投考紀律部隊奠下重要基礎。

戴志源表示，鑑於前年發生社會事件，處方有意推廣領袖團發展，將招募的學生對象擴展至中一至中六，冀能為香港裁培更多人才。他指出，提早生涯規劃正是處方計劃的其中一個目的，故領袖團會透過舉行不同訓練活動和基礎國民教育，例如國旗法和國歌法等，提高對國家的認識和歸屬感，協助隊員培養紀律意識、團隊精神，以及發展正向價值觀，「縱使他們日後未必選擇加入入境處，亦希望培訓到一群有責任感和上進心的年輕人，可於其他不同崗位上貢獻香港。」

2014年參與首屆領袖團、今年3月已成為入境事務助理員的陳淑宜表示，中學時期較我行我素，但參與後加深紀律和團體合作意識，以至入境處知識，亦成功裝備自己的發展方向。對於加強國民教育和起用中式步操，她形容如今課程較以往更完善，而且不論任何步操種類都各有特色，冀望新學員能享受訓練過程。

中六學員何同學表示，經過訓練後令自己變得自信，溝通亦有所改善，甚至令自己勇於肩負領袖角色，「目前自己中六亦有想過日後出路，加入紀律部隊亦是自己選擇，故報名一試。」至於中五學員黃同學則指，自己有興趣投身紀律部隊，故加入領袖團冀能為自己鋪路，訓練能自己更有自信，學懂不會輕言放棄。

領袖團有約400位隊員曾接受訓練，每星期會為學生提供不同的訓練，隊員會定期在入境事務學院參觀和接受專業訓練。當中亦有安排香港空手道代表李振豪和田徑代表唐焯彬為團員教授空手道，以及鼓勵隊員透過運動強身健體。處方目標是今年內能為超過10間中學，約250名中學生提供培訓。