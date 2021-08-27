課本加價2%至4%　有家長為子女開學花4000元消費券

距離開學不足一星期，家長及學生四出張羅為新學年添置新書及校服。本報記者近日到訪售賣校服商店及書局視察，發現店內人頭湧湧。有校服店負責人指已2年沒加價，望與家長共度時艱，至於書價則受營運成本影響，普遍需加價2%至4%。有家長指為子女準備開學的開支平均2000至3000港元，又有父母將收到的首期電子消費券，合共4000港元全投放在購置兒子的書簿及平板電腦上。

本報記者近日到訪金綸服裝的旺角分店，購買校服的家長及學生人流如鯽。家長王小姐陪同親友的3個孩子來買校服，她稱校服是必需品，「幾貴都要買」，又指孩子成長速度較快，故會選購大一點的尺寸，望延長穿着的時間，以減少購買新校服的次數。

該店董事總經理林松坡說，校服已有2年沒有加價。他認為家長開支已很大負擔，希望在經濟低迷時不加重他們的壓力。他坦言員工的工資等開支持續上升，公司賺少了至少10%。

李女士日前則到油麻地漢榮書局，為升讀中一的兒子買書。她認為購買新書較方便，而且有政府發放的電子消費券，可幫補到一部分買書開支，扣除2000港元消費券後只需額外補貼數百港元，就能買得一套新書，感覺上負擔有所減輕。她指兒子上課需使用平板電腦，索價約2000港元，丈夫會用消費券支付。

漢榮書局董事長石漢基稱營運成本增加，今年書價普遍加2%至4%。他透露出版商將書本以83折售予書店，書店再以92折發售，未扣除人工及雜費，每本書只賺9%。