Ｄr.東：濕疹或致情緒病　醫生籲及早診治免損精神健康　

濕疹是一種普遍的慢性皮膚病，患者受遺傳因素或致敏原影響，出現皮膚乾燥、痕癢，甚至滲水及流血。雖不具傳染性，但終身患病率高，如不好好控制病情，有機會影響患者自尊心，長遠引致抑鬱、焦慮等情緒問題，更有患者萌生自殺念頭。有皮膚科醫生及精神科醫生均提倡要正視濕疹與情緒病的關係，從根源解決情緒問題。

精神科專科醫生傅子健指，2011年一項研究顯示，有睡眠問題的濕疹兒童出現情緒及行為問題之風險，較一般兒童高1.63及2.03倍；出現過度活躍症或注意力不集中(ADHD)的風險，也會高1.12倍；亦有患者因自我形象差，選擇濫用煙酒自我麻醉。傅指出，曾有兒童患者因皮膚痕癢，上課「坐唔定」，被判斷為ADHD，見了精神科醫生，才發現根源是濕疹。只要紓緩症狀，行為問題大多能迎刃而解。

除了行為問題，成年濕疹患者患有抑鬱或焦慮的風險，也比一般人高出10%至26%。其中有痕癢症狀的患者出現自殺念頭及精神困擾的風險，也比沒有痕癢症狀的，高出逾10個百分點。另外，部分患者會同時患有哮喘、過敏性鼻炎等長期病患。

不過，受困的除了患者本身，還有他們的照顧者。今年11歲的Issac一出生就患有濕疹，皮膚又痕又痛，甚至會出水流血。其母經常因此難以入眠、精神繃緊、煩躁，每次帶著Issac上街都會收到很多街坊推薦的偏方，但都不奏效。猶幸，隨著Issac慢慢長大，濕疹亦有所紓緩，只是間中復發。

治療方面，皮膚科專科醫生陳厚毅表示，醫生會因應病情處方外用皮質類固醇或外用鈣調神經磷酸酶抑制劑，但這些藥物使用上存在限制，尤其類固醇有機會令皮膚角質層變薄，引致糖尿病、高血壓等，不少患者因而自行減藥。陳表示，患者只要跟從醫生建議，控制劑量，類固醇是安全有效的。現時，醫生也可使用PDE4抑制劑，成效顯著且副作用較少，也適合兒童使用。陳又呼籲在濕疹影響範圍仍較小、精神健康未受影響時應及早求醫，減低患情緒病的風險。