疑快艇偷渡觸礁兩男1死1失蹤　重案組跟進調查

4人約會「游夜水」遇浪釀1死1失蹤，警揭蹊蹺疑涉偷渡入境。昨日(26日)凌晨時分，一名女子致電報案，指包括她在內的兩對情侶相偕到屯門龍鼓灘暢泳，途中所乘快艇因風浪遇險，當中有3人猝然被拋落海，其男友不知所終。救援人員趕至搜索失蹤者無果，卻在岸邊發現涉事快艇，船尾攤臥一名懷疑墮海男子，惜已返魂乏術。警方及後尋獲報案人和同行女子，揭發有人屬非法入境者，不排除事故涉及偷渡時觸礁，案件交由屯門警區重案組跟進。

據悉，報案女子姓鄭(36歲)，她聲稱和姓周(42歲)男友為了與另一對情侶進行「雙重約會」，大家決定深宵到龍鼓灘「游夜水」。昨凌晨零時許，一行4人搭乘快艇出海之際，忽有大浪衝擊船身，鄭女男友及該對情侶在顛簸中墮海，當中周男更遭潮浪捲走失蹤。

水警輪、消防船相繼到場，聯同政府飛行服務隊直升機進行搜救，期間在岸邊發現一艘約7米長快艇，一名全身濕透、手臂有紋身的姓陳(38歲)男子倒臥船尾，相信屬其中一名墮海者，惟經檢查後證實死亡。警員在附近檢獲一個黑色手袋及兩件救生衣，卻未見其餘人士蹤影，稍後才於屯門市廣場尋獲報案的鄭女和墮海獲救姓汪(24歲)女友人。警方經調查後，證實鄭女並無身份證明文件，以涉嫌「非法入境」將她拘捕，押返龍鼓灘助查，汪女亦涉嫌「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」被捕，汪女報稱墮海時受傷，需要送院治理。

救援人員經過通宵搜索，仍未發現周男蹤影，陳的遺體至昨日清晨由仵工舁送殮房，其死因尚待剖驗確定。消息指，涉事快艇並無登記資料，年約40歲船家在事發後匆匆登岸棄艇逃走，令案情更添疑點，警方不排除有人漏夜搭乘快艇偷渡，靠岸時不慎觸礁釀禍，正尋覓船家下落，查明事件真相。