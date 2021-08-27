專科門診排長龍　醫管局試行內科及骨科公私營協作

醫院管理局專科門診服務嚴重供不應求，有專科輪候時間接近3年。繼2014年開展「普通科門診公私營協作計劃」，當局今年第三季將引入「共同醫治模式」，邀請病情穩定、並在內科及骨科專科門診覆診最少12個月的慢性病病人，於私家醫生診所覆診、配藥及化驗，從而紓緩服務需求。

醫管局總行政經理(服務轉型)陳允健醫生表示，內科及骨科有較多病人的情況相對簡單及穩定，適合在社區接受基層醫療服務，包括高血壓、糖尿病、高血脂症患者，經常腰酸背痛的長者等。如果病人本身於多個專科應診，只要其內科或骨科的病情穩定，也符合資格。

參與計劃的病人每年有10次資助門診服務額，若有偶發性疾病，例如傷風、感冒也可使用，流感高峰期期間會增加額外2次。病人可在私家醫生診所配藥及化驗，每次就診只需繳付50元，也可自費選用計劃範圍以外的藥物及服務。病人如有臨床需要，可獲轉介回原本專科門診，無須重新輪候。

陳續指，計劃先於新界西聯網的內科專科門診試行，順利會於第四季推展至指定聯網的骨科專科門診，首階段會邀請1000位病人，而其中100封邀請信今日發出。當局會視乎推行情況，研究把其他專科及聯網納入計劃，並將計劃恆常化。截至8月中，「普通科門診公私營協作計劃」已有近600名私家醫生參與，為逾4萬名病人提供逾71萬次診症。