反黑組搗屯門工廈撲克賭檔　拘10人檢賭具籌碼

警方新界北總區反三合會行動組，今日（27日）凌晨在區內進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查位於屯門建發街一工廈單位。

行動中，探員檢獲一張撲克枱、一副撲克啤牌及面額共約3.1萬港元的籌碼。一名姓黃(21歲)男主持涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外9名男賭客(18至32歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們已被扣留調查。警方相信已搗破一個非法撲克賭檔。

新冠肺炎疫情持續且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。