東方日報A1：垃圾徵費年半後落實　市民買袋度日

都市固體廢物徵費的計劃拖足16年，立法會昨日以37票贊成及1票反對下，三讀通過《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》。政府將提供18個月的適應期，在正式落實垃圾徵費後，市民必須購買指定垃圾袋以棄置垃圾，若以3人住戶計，料每月至少要付逾30元，而綜援人士可獲每月10元補貼。議員批評審議過程冗長，直指環境局不要以為通過是次法例，則是完成環保使命。

垃圾徵費條例將按量收費，條例列明市民在至少18個月的準備期後，要購買指定的垃圾袋。垃圾袋分為9種大小，由3公升至100公升不等，首3年收費每公升0.11元，以一個3人家庭為例，若每天用一個10公升或15公升指定垃圾袋，每天須繳付約1.1元或1.7元，即每月33元或51元。

議員張宇人在會議上指，政府往往認為徵費是推動環保的最佳方法，形容是「一本通書看到老」，他又指局方應提供經濟誘因，令飲食界完善回收廚餘工作。他呼籲局方不要以為通過是次法例就已是完成環保使命，仍要加倍努力進行更多減廢回收工作，例如現時的廚餘處理廠容量不足，令大量廚餘最終仍要送到堆填區。張亦批評以往多任局長與他談及環保時，往往未能拿出「手巾仔」這個入場券，批評「環保得個講字」，直至現任環境局局長黃錦星真的有隨身攜帶手巾，身體力行。

議員葉劉淑儀則指，「條例草案拖到現時先上會」，提及審議過程冗長。她表示現時堆填區愈加爆滿，認為推動環保不是單純依靠徵費，促請政府加強教育，又擔心三無大廈及鄉村居民缺乏回收配套。

局長黃錦星指出廢物徵費醞釀多年，通過條例草案會是邁向零廢堆填的重要一步，亦是環保工作的新里程碑。他列出4大工作配合逐步落實垃圾徵費，包括了解本港經濟受疫情影響，市民擔心有關立法將增加他們的經濟負擔，故在通過立法後，會提供18個月的準備期。

局方會密切了解日後情況，特別是疫情後的經濟復甦進度，繼而就具體的實施日期再諮詢立法會。局方亦計劃在實施計劃後，向綜援人士提供每月10元的補貼。

第二，局方會投放資源加強社區回收系統，包括已進行「綠在區區」計劃，逐步在多區興建回收站。第三，當局會加強公眾教育宣傳及促進持份者參與，藉大型宣傳活動提升各界對立法的認知及接受程度，並減輕日後的執法負擔。局方會與業界商討工作，並制訂良好作業指引。

第四，政府會推動以風險為本的執法模式，會在最初半年檢查市民有否使用特定垃圾膠袋，向違規人士發警告，若然市民屢次違法則會採取執法行動。

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