即日籌今起擴至12歲以上學生 有家長趁開學前帶子女打針

「長者即日籌」門檻由本月11日起已下調至60歲或以上，領籌者毋須網上預約可即日打針，惟情況未見踴躍，港府今日(27日)起將即日籌安排擴展至12歲或以上學生。在西區中山紀念公園體育館的疫苗接種中心，早上有家長帶2名讀中學的女兒領籌，指原本擔心疫苗的副作用，但考慮到開學後會有很多人一起上課，認為打針會較安心，亦希望盡快恢復全日面授課堂。

24間社區疫苗接種中心今起會向12歲或以上專上院校和中小學的學生派發即日籌，每日合共派發約4,600個，供沒有預約的學生，在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。但規定下，由內地及德國研發的復必泰疫苗最低接種年齡為12歲，而由內地研發的科興疫苗最低接種年齡是18歲，故此12至17歲欲打針人士只可選擇復必泰。

港府表示，除東涌社區會堂和香港國際機場的接種中心因場地限制每日僅派100個籌，其他社區疫苗接種中心則每日各派發200個籌，先到先得，派完即止，派發時間由每日上午7時45分開始。政府發言人說，領取即日籌的學生可由最多2名人士陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗。