港鐵智能化　提升乘車體驗

港鐵公司扎根本港逾40年，致力為乘客提供安全而可靠的鐵路服務，每年投放大量資源持續提升不同設施，例如近年積極於各項服務上應用科技，將數碼技術融入各服務範圍，包括引用不同功能的機械人協助職員提供顧客服務、巡查及清潔等後勤工作；另外，港鐵亦致力推動智慧維修，提升營運表現和效率。在可持續發展方面，港鐵在興建新車站時，在切實可行的情況下引入環保元素，達致節能減排，勇奪超卓公共服務企業大獎！

「多謝東方報業集團頒發『超卓公共服務企業大獎』畀我哋，呢個係傳媒同埋社會人士對港鐵公司同埋各位同事努力嘅肯定。」港鐵公司香港客運服務總監楊美珍指，40多年來，港鐵一直是香港最主要的公共交通系統，為市民日常出行提供安全、可靠而高效的鐵路服務，「依家每年使用公共運輸服務嘅市民，有超過一半嘅人次係乘搭港鐵，我哋嘅同事都係以能夠服務香港市民而感到自豪。」

楊指，為了提供更優質的服務，港鐵公司銳意推行「智能化」，積極應用科技，例如由去年10月開始於智能化車站試點—啟德站採用多種不同功能的機械人，協助車站職員提供顧客服務。楊又指，新啟用的屯馬綫土瓜灣站及宋皇臺站亦會採用機械人助理，聯同車站服務團隊在大堂主動處理乘客查詢及票務等。另外，又會引入清潔機械人，令車站的清潔工作更有效率。在改善乘客乘車體驗方面，屯馬綫是全港首條提供「車廂載客情況顯示」的鐵路線，利用人工智能技術為乘客提供車廂的實時情況，方便市民選擇較多空間的車卡位置上車。

另外，港鐵又將科技應用於安全監測上，設立車務數據中心，全天候監察鐵路設施的健康狀況，「作用就好似『港鐵智能醫生』咁，由收集得來嘅數據分析推測出潛在問題，再做預防性維修措施，從而加強列車服務嘅可靠性，提升維修效率同埋質量，為乘客提供更暢順嘅服務。」

除了科技應用，可持續發展亦是港鐵公司的發展方向之一，楊特別提到公司在提供高質素服務同時積極推動節能減排，例如正在進行的大規模空調冷卻裝置更換計劃，預計項目於2023/24年度完成後可以比2017年減少30%用電量。

另外，以新車站顯徑站為例，車站不但設有大型綠化天台，車站屋頂及外牆更首次加裝由循環再造物料建造的遮蔭裝置，為乘客遮擋陽光和降低室內溫度，從而達致減少用電。楊又指，為了推廣綠色生活模式，由2019年起，港鐵公司開始於部分車站裝設飲水機，並提供飲用水，現時已經有10個車站設置飲水機，而因應疫情公司亦加強清潔飲水機，確保乘客用得放心，「未來我哋仲會不斷探討，喺可行情況之下試行更多環保減碳措施。」