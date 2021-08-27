4000學生涉反修例被捕　楊潤雄轟學校太着重成績忽略基本培養

2019年《逃犯條例》修訂引發的連場衝突中，有逾萬人被捕，當中有約4,000名學生，佔總數4成，一旦罪成或將面臨數年監禁，前途將受莫大影響。坊間有聲音認為教育界為黑暴的「動亂之源」，要求教育局整頓。教育局局長楊潤雄今日(27日)表示，反修例風波是他上任4年以來遇到的最大挑戰。若有關學生願意，原則上出獄後可返原校繼續修讀課程，當局已會邀請學校分享輔導及糾正曾參與犯法活動學生的經驗，希望學生回歸校園，明白「錯喺邊度、將來點改正」。

楊續指，反修例風波背後有眾多原因，社會各界亦有不同看法，惟他承認被捕人士中有約4成學生，比例偏高，教育界或因太着重學業成績，而忽略基本培養，但無論如何當局會檢視不足，並加以改善。

談及如何避免政治滲入校園，楊認為要培養學生「守法守規」、有國家觀念及願意貢獻的精神，期望教育界同工可一齊努力，將過去教育有缺失的地方慢慢糾正，惟重申教育需要時間沉澱、改善，未必可以短時間內解決問題。教育局現時已積極加強教師培訓，並要提醒學校做好增強國民教育、價值觀教育、守法意識等學生輔導工作。